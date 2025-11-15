Friluani ok, Il Messaggero Veneto: "I conti dell'Udinese: attivo di 29 milioni"
TUTTO mercato WEB
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Messaggero Veneto, anche se non di tematiche strettamente legate a ciò che accade sul rettangolo verde. Il focus è più incentrato su argomenti di carattere economico, che comunque hanno un riflesso su ciò che una società può fare e sviluppare sul campo. Ecco il titolo: "I conti dell'Udinese: attivo di 29 milioni".
Positivi monte ingaggi e plusvalenze: inoltre, c'è un fondo americano sempre in pista. Le notizie positive per Udine, però, non finiscono qui. Avanza infatti l'ipotesi che il Bluenergy Stadium ospiti la semifinale playoff dell'Italia il 26 marzo.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Primo piano
La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile