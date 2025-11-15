Friluani ok, Il Messaggero Veneto: "I conti dell'Udinese: attivo di 29 milioni"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Messaggero Veneto, anche se non di tematiche strettamente legate a ciò che accade sul rettangolo verde. Il focus è più incentrato su argomenti di carattere economico, che comunque hanno un riflesso su ciò che una società può fare e sviluppare sul campo. Ecco il titolo: "I conti dell'Udinese: attivo di 29 milioni".

Positivi monte ingaggi e plusvalenze: inoltre, c'è un fondo americano sempre in pista. Le notizie positive per Udine, però, non finiscono qui. Avanza infatti l'ipotesi che il Bluenergy Stadium ospiti la semifinale playoff dell'Italia il 26 marzo.