A San Siro finisce 2-2, il QS in prima pagina: "Diavolo salvo per la coda"
"Diavolo salvo per la coda" a San Siro dove il Milan agguanta il pareggio contro il Pisa solo al 94'. Come riporta in copertina il QS Sport, il Pisa sfiora il colpaccio nell'anticipo del venerdì sera in casa rossonera. Gli uomini di Allegri, però, trovano il 2-2 allo scadere, e salvano il risultato non riuscendo però nella prima possibilità di fuga della stagione.
