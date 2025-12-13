A Udine per il riscatto dopo la batosta Champions, Il Mattino: "Napoli, rialzati e corri"
"Napoli, rialzati e corri" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Napoli domani a Udine per il match contro l'Udinese alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro Mourinho.
Conte cerca una vittoria per confermarsi in vetta alla classifica e per mettersi alle spalle il ko in Champions League. Intanto si ferma anche Juan Jesus. Di conseguenza, va da sé, anche contro l’Udinese la linea difensiva dovrebbe essere confermata con il trio Beukema-Buongiorno-Rrahmani, soluzione ormai quasi obbligata per Conte, che continua a fare i conti con assenze pesanti in più reparti.
