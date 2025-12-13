L'Hellas Verona va a Firenze. L'Arena: "I dubbi di Zanetti contro il grande ex Vanoli"

"L'Hellas Verona va a Firenze. I dubbi di Zanetti contro il grande ex Vanoli" scrive L'Arena in prima pagina in vista dello scontro diretto in programma domani tra gli scaligeri e la Fiorentina. Una sfida tra ultime della classe al Franchi.

Il Verona ha lasciato l'ultimo posto ai viola dopo la vittoria nell'ultimo turno contro l'Atalanta e spera in un altro successo per relegare la squadra del grande ex Vanoli in fondo alla classifica e risalire la china.

Italo Zanzi, presidente dell'Hellas Verona, ha parlato anche ai microfoni dell'inviato di TUTTOmercatoWEB.com all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A tenutasi ieri a Milano: "Sarà una partita difficilissima, siamo felici di avere i nostri tifosi al fianco. Con l'Atalanta abbiamo giocato una buona partita, ma come abbiamo fatto bene in altre. A volte la palla entra e a volte no, rimaniamo con la massima fiducia nella squadra".