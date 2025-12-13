Tether prova la scalata, Il Gazzettino: "Il gigante delle cripto va a caccia della Juve"
"Il gigante delle cripto va a caccia della Juve" scrive Il Gazzettino nella sua sezione sportiva quest'oggi. La scalata potrebbe diventare un'Opa, Tether ci prova seriamente e i prossimi 10 giorni saranno cruciali per il destino della Juventus.
Con una proposta di poco più di un miliardo per le quote Exor di Juventus, e un miliardo di investimenti nel club, il gigante delle criptovalute è uscito allo scoperto presentando un'offerta vincolante al Consiglio di amministrazione del club bianconero.
Dopo l'ingresso in Juventus lo scorso febbraio con una partecipazione del 5,015% delle azioni (per un controvalore di circa 75 milioni), Tether oggi detiene 1'11,52% del club e vuole acquisire anche il 65,4% in possesso della holding della famiglia Agnelli-Elkann. Ma al momento arrivano secche smentite dal quartier generale Exor: "Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus" conferma un portavoce di Exor.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.