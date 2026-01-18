Addio Commisso, La Repubblica in taglio basso: "L'uomo dei sogni di Firenze"
La notizia è arrivata nella mattinata di ieri. Rocco Commisso non ce l'ha fatta e, a seguito di una lunga malattia, si è spento all'età di 76 anni. Il mondo Fiorentina è in lutto per la perdona del suo numero uno. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Addio Commisso, l'uomo dei sogni di Firenze".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
I soldi spesi, le battaglie, le finali perse e il Viola Park: il lascito di Commisso alla Fiorentina
