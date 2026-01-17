ADL: "Io diffamato per le ostriche". La Repubblica Roma: "A processo contro Carta Bianca"

"De Laurentiis: 'Io diffamato per le ostriche'" scrive oggi La Repubblica Roma. I magistrati hanno voluto sentire Aurelio De Laurentiis nel processo in cui sono imputati Bianca Berlinguer e Mauro Corona. I due sono accusati di aver diffamato il presidente del Napoli durante una puntata di Carta Bianca su Rai 3 andata in onda il 15 settembre del 2020.

"Non sapevo di avere il Covid. Quel giorno ero solamente spossato perché la sera prima avevo esagerato con le ostriche di Gattuso e il vino" ha detto il numero uno del Napoli. La conduttrice e l'ospite hanno detto che il patron pochi giorni prima aveva partecipato all'assemblea e alla festa della Lega Calcio all'hotel Hilton di Milano "nonostante la consapevolezza del proprio stato di malessere".

Incalzato dalle domande del pubblico ministero Gianluca Cassetta, De Laurentiis ha ripercorso la storia: "Queste affermazioni aberranti mi hanno turbato - ha detto Loro, invece, ci scherzavano". Parole, quelle della trasmissione televisiva, messe nero su bianco sul capo d'imputazione: "È andato alla festa della Lega Calcio con la febbre", dice Berlinguer. "Sapeva benissimo cosa aveva e mi dispiace molto", risponde Corona.