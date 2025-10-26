Al "Maradona" succede di tutto, La Repubblica: "Inter ko, Napoli riparte, lite Conte-Lautaro"
Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il PSV, il Napoli riparte superando 3-1 l'Inter al "Maradona". Una partita tesa e soprattutto che si porterà uno strascico di polemiche per alcune decisioni arbitrali e per alcune situazioni molto tese in campo, come quella fra Conte e Lautaro. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Inter ko, Napoli riparte, lite Conte-Lautaro".
