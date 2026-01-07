Corsa Champions agguerrita. Corriere della Sera titola: "Juve e Roma vincono e si rilanciano"

Non c'è mai tempo di fermarsi, specialmente quando arriva il turno infrasettimanale. Ma in occasione della 19esima giornata di Serie A Juventus e Roma non hanno tradito le attese e i propri tifosi: i bianconeri sbancano il Mapei Stadium 3-0, serata speciale per Jonathan David che si scrolla di dosso l'erroraccio dal dischetto col Lecce e firma gol+assist contro i neroverdi. Regalando il successo e i tre punti a Spalletti, tornato al quarto posto. Inseguono i giallorossi di Gasperini, vincenti 2-0 proprio a Lecce contro Di Francesco, per proiettarsi a pari punti (36) con la Vecchia Signora. "Juve e Roma vincono e si rilanciano", il titolo in taglio alto e in prima pagina adoperato dal Corriere della Sera.

Il Como però pedina costantemente le due big di campionato, dopo il gran segnale lanciato a Pisa: 3-0 e terzo clean sheet consecutivo degli uomini di Fabregas che non sembrano volersi più fermare dopo le due sconfitte di fila tra Inter e Roma. I biancoblù, con una partita ancora da recuperare, sono giusto a -3 dalla zona Champions. E in sesta posizione, pur sempre sostando in zona Conference League.