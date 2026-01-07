Il Napoli oggi riceve il Verona, Il Mattino questa mattina: "Accendete il Maradona"
In occasione della prima pagina odierna, Il Mattino dedica come al solito uno spazio importante alle vicende del Napoli. Il titolo scelto riguardo alla formazione di Antonio Conte è quello riportato di seguito: "Accendete il Maradona". Azzurri impegnati oggi in casa alle 18.30, contro il Verona di Paolo Zanetti.
Quello casalingo è ormai un fortino per i partenopei, imbattuti tra le mura amiche da 21 partite. L'obiettivo sarà dare continuità agli ultimi successi, mettendo pressione a Inter e Milan impegnate tra stasera e domani sera rispettivamente contro Parma e Genoa.
