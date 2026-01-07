Il Como vince nettamente a Pisa e canta, La Provincia: "We are da Champions"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Provincia di Como. Il tema caldo non può che essere l'ennesima affermazione della formazione cittadina, che ieri ha vinto per 0-3 sul campo del Pisa e che è stata celebrata tramite questo titolo: "Il Como canta: we are da Champions". Vittoria costruita nella ripresa, con la rete di Perrone e la doppietta di Douvikas. In mezzo, anche il rigore sbagliato da Nzola.

Fabregas a fine partita: “Penso solo alla nostra crescita, mi è piaciuto il fatto che la squadra sia stata matura e abbia trovato soluzioni per vincere, in un contesto difficile. Oggi però abbiamo commesso anche qualche errore di troppo e concesso un rigore che poteva riaprire la partita. Sono cose che ho già visto con l’Udinese: non possiamo essere superficiali”.