Atalanta, Percassi e l'ora delle scelte più difficili. Corriere di Bergamo: "Gasp parlava di mercato"

"Atalanta, Percassi e l'ora delle scelte più difficili. 'Gasp parlava di mercato'" scrive il Corriere di Bergamo in edicola quest'oggi. Gasperini, Juric, Palladino. Ei tifosi. Luca Percassi decide di parlare, di tutto, anche delle scelte non facili prese dall'Atalanta negli ultimi mesi. A partire dall'esonero di Juric: "La decisione più dura". Anche perché la partenza era stata buona.

"L'inizio è stato in crescita e avremmo meritato più punti, ma ha preoccupato l'involuzione dell'ultimo mese". Retroscena anche sull'addio di Gian Piero Gasperini: "È stato inaspettato. Il dialogo con il mister sul suo contratto e sulla squadra è proseguito tutti i giorni. Ho pensato alle solite schermaglie".

Futuro Dea - "Scamacca in rodaggio. Lookman, voci di mercato". Da Scamacca a Bellanova, le prove dei 14 giocatori convocati dalle Nazionali stanno dando conferme a Palladino. Lookman, voci danno la Turchia nel suo futuro.