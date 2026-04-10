Azzurri, testa all'estate. Cronache di Napoli: "Mercato, Rios in cima alla lista"

In occasione della prima pagina di oggi, è notevole come al solito lo spazio riservato da Cronache di Napoli alle vicende della squadra cittadina. La prima parte del titolo proposto è quella riportata di seguito: "Mercato, Rios in cima alla lista dei desideri". Piace dunque centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana.

Non solo mercato, ma anche campo: "Col Parma pronti Hojlund e Politano". Il centravanti danese ha smaltito il virus che gli ha impedito di giocare contro il Milan, match deciso proprio dall'esterno offensivo che contro i rossoneri è entrato a gara in corso mentre contro i ducali dovrebbe giocare dall'inizio.