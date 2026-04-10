Viola ko, Repubblica (ed. Firenze) così: "La Fiorentina sprofonda in Inghilterra"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina sull'edizione di Firenze di Repubblica, ecco il titolo scelto: "La Fiorentina sprofonda in Inghilterra: perde 3-0, adesso serve un'impresa". Mateta e Mitchell segnano nel primo tempo, Sarr la chiude nel finale. Si parla anche di Kean: "La tibia non guarisce, non si sa quando tornerà al 100%".

Vanoli nel post partita: "Sapevamo che Il Palace era una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Abbiamo approcciato bene, episodio del rigore ci ha un po' destabilizzato. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo con grande personalità, ci è mancato il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Ad una squadra di Premier League non puoi concedere niente, hanno la qualità per farti gol. L'unica arrabbiatura è nel finale, rischiavamo di prendere anche il quarto".