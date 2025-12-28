Battuto 2-0 il Pisa, La Stampa in taglio basso: "Svolta Spalletti, la Juve al secondo posto"
TUTTO mercato WEB
La rincorsa della Juventus prosegue. I bianconeri di Luciano Spalletti agganciano il secondo posto in classifica grazie al successo ottenuto ieri sera sul campo del Pisa per 2-0 grazie ai gol di Kalulu e Yildiz. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa: "Svolta Spalletti, la Juve al secondo posto".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile