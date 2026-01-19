Battuto il Lecce 1-0, Max a -3 dalla vetta. QS in apertura: "Milan, salto da Scudetto"
"Milan, salto da Scudetto": così QS in apertura sui rossoneri vittoriosi per 1-0 nel posticipo di San Siro contro il Lecce. Una vittoria sudata, sofferta, quella della formazione di Max Allegri. Nel secondo tempo l'ingresso decisivo di Fullkrug che con un colpo di testa da attaccante vero regala il successo al Milan che resta a -3 dalla vetta.
Roma avanti - "Malen riporta subito la Roma in zona Champions" Da un bomber a un altro. I nuovi acquisti funzionano anche per la Roma. Donyell Malen subito titolare e subito in gol nella vittoria per 2-0 dei giallorossi contro il Torino. Riscatto romanista dopo il ko di 4 giorni fa in Coppa Italia e 4° posto davanti alla Juve.
Serie A - Oggi in campo Cremonese-Hellas Verona e Lazio-Como: "Sfida da Europa, Como sotto esame con la Lazio". Lariani di scena all'Olimpico dopo l'ultimo ko con il Milan. Sfida salvezza allo Zini.
