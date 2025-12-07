Big match questa sera, al "Maradona" c'è Napoli-Juve. La Stampa: "Esame scudetto"
Super sfida questa sera al "Maradona". Il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo alle 20.45 per sfidare la Juventus di Luciano Spalletti. Una sfida importante e affascinante con gli azzurri che dovranno rispondere alla vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Como che è valsa per il momento la vetta della classifica alla squadra di Chivu. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa: "Esame scudetto".
