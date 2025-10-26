Brescianini risponde a Vardy, L'Eco di Bergamo: "Ancora un pari per l'Atalanta"
Finisce in parità la sfida dello "Zini" fra Cremonese e Atalanta. La squadra di Ivan Juric raggiunge i grigiorossi di Nicola, avanti con il primo gol in Serie A di Vardy, con una rete realizzata da Brescianini. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Ancora un pari per l'Atalanta".
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
