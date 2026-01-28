Il Como fa fuori la Fiorentina, La Repubblica (Firenze) titola: "La Coppa Italia finisce qui"

L'ennesima delusione stagionale della Fiorentina arriva dalla Coppa Italia. I viola vengono eliminati agli ottavi di finale dal Como, uscito vincente 3-1 dallo scontro del Franchi con le reti di Sergi Roberto, Nico Paz e Morata dopo l'iniziale vantaggio di Piccoli: "La Coppa Italia finisce qui. Non basta il gol di Piccoli, viola eliminati dal Como" titola oggi l'edizione di Firenze de La Repubblica al centro della sua prima pagina.

"A me il primo tempo è piaciuto - ha sottolineato il tecnico viola Paolo Vanoli in conferenza stampa -. Io sono arrabbiato che non riusciamo a stare nella sofferenza. Ci deve sempre attenzione e questo è un passaggio che ci condanna. Non puoi lottare per la salvezza e pensare di non soffrire. Chi entra deve dare di più. Oggi abbiamo interpretato benissimo, ma dopo il vantaggio ancora un gol su palla in attiva. Ci manca attenzione ai dettagli e non abbiamo quel pizzico di stare nella fatica. Il primo tempo però mi è piaciuto: sono contento per Fazzini, Balbo, Fortini che può migliorare ma può fare quel ruolo. Piccoli? Incrociamo le dita, spero che Roberto non si sia fatto niente. Non è che voglio giocare col finto nove, però…".