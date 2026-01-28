Torna la Champions, Atalanta in Belgio. L'Eco di Bergamo apre: "Obiettivo ottavi"

Questa sera tornano le emozioni della Champions League, competizione di cui parla in prima pagina anche l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo visto che tra le protagoniste c'è anche la formazione cittadina. Il titolo scelto è il seguente: "Atalanta in Belgio: obiettivo ottavi". Nerazzurri attesi dalla sfida esterna sul campo dell'Union SG, da vincere per evitare gli spareggi che lo scorso anno si sono rivelati fatali.

Palladino alla vigilia: "Il sogno è ancora lì, anche se piccolo c'è sempre. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo andare in campo per provare a raggiungere la vittoria, non bisogna avere distrazioni o cali di concentrazione. Abbiamo provato sulla nostra pelle che in Champions appena cali puoi pagare caro. Siamo consapevoli che domani affrontiamo una squadra con dei valori, che può metterti in difficoltà. Possono qualificarsi, noi vogliamo fare la nostra partita".