Il Como vola anche in Coppa, La Provincia stamani: "Paz ribalta la Fiorentina"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Provincia di Como: non potrebbe essere altrimenti, visto che nella giornata di ieri è andata in scena l'ennesima grande prestazione della formazione di Fabregas. Ecco il titolo scelto dal quotidiano.: "Il Como vola anche in Coppa: Paz ribalta la Fiorentina". Viola battuti 1-3 a Firenze, ai quarti di finale c'è il Napoli.

Fabregas nel post partita: "Se è stata facile è perché abbiamo fatto bene. Non abbiamo iniziato bene e la Fiorentina ha trovato la profondità su sitiuazioni che solitamente difendiamo meglio. I viola sono in difficoltà ma nel calcio di oggi se dormi puoi perdere anche con squadre di B,C, D. Menomale hanno fatto gol dopo otto minuti, abbiamo avuto così tanto tempo per rimontare. Non abbiamo giocato benissimo, ma mi prendo i primi gol di Sergi Roberto e Morata e la bella prestazione di Kuhn".