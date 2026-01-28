Napoli atteso dal Chelsea, Il Mattino oggi in prima pagina: "Un solo risultato"

"Un solo risultato": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de Il Mattino, quotidiano che come al solito dà ampio spazio alle vicende del Napoli. Stasera c'è il Chelsea al Maradona: la formazione di Antonio Conte, reduce dal sonoro ko per 3-0 rimediato in campionato contro la Juventus, deve vincere per agganciare i playoff.

Il tecnico alla vigilia: "Col Copenaghen potevamo sistemare la situazione e non siamo stati bravi. Ora c'è il Chelsea, campione del mondo per club, lo conosco benissimo, che visione ha, che investimenti fa, che ambizione ha, dovremo cercare di giocarci tutto il possibile sapendo che possiamo contare su un alleato forte che è il Maradona e non dobbiamo sottovalutarlo".