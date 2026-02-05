Chivu batte il Toro e va in semifinale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Avanti Inter"
"Avanti Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. I nerazzurri hanno battuto per 2-1 il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia sul neutro di Monza. Bonny e Diouf hanno regalato il successo a Chivu. Per il Toro in gol il nuovo arrivato Kulenovic. Annullato un gol a Prati per un fuorigioco millimetrico. Bene i ragazzini di Chivu: ora Napoli o Como in semifinale.
L'altro quarto di finale - "Atalanta-Juventus vale tanto": oggi in campo i nerazzurri e i bianconeri al Gewiss Stadium di Bergamo. Spazio a Raspadori per Palladino, Spalletti conferma la fiducia a David. Yildiz va in panchina.
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
