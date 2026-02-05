Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Chivu batte il Toro e va in semifinale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Avanti Inter"

Chivu batte il Toro e va in semifinale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Avanti Inter"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Avanti Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. I nerazzurri hanno battuto per 2-1 il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia sul neutro di Monza. Bonny e Diouf hanno regalato il successo a Chivu. Per il Toro in gol il nuovo arrivato Kulenovic. Annullato un gol a Prati per un fuorigioco millimetrico. Bene i ragazzini di Chivu: ora Napoli o Como in semifinale.

L'altro quarto di finale - "Atalanta-Juventus vale tanto": oggi in campo i nerazzurri e i bianconeri al Gewiss Stadium di Bergamo. Spazio a Raspadori per Palladino, Spalletti conferma la fiducia a David. Yildiz va in panchina.

Articoli correlati
Coppa Italia, 2-1 al Toro e semifinale. QS in apertura: "Un'altra Inter è possibile"... Coppa Italia, 2-1 al Toro e semifinale. QS in apertura: "Un'altra Inter è possibile"
Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"... Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Il Torino lotta ma alla fine passa l'Inter. La Stampa: "Fallito anche l'ultimo obiettivo"... Il Torino lotta ma alla fine passa l'Inter. La Stampa: "Fallito anche l'ultimo obiettivo"
Altre notizie Rassegna stampa
Pietralata, missione stadio. La Repubblica Roma: "Cantieri in partenza nel centenario... Pietralata, missione stadio. La Repubblica Roma: "Cantieri in partenza nel centenario giallorosso"
Atalanta con la Juve, L'Eco di Bergamo: "In palio un posto nelle semifinali" Atalanta con la Juve, L'Eco di Bergamo: "In palio un posto nelle semifinali"
Coppa Italia, 2-1 al Toro e semifinale. QS in apertura: "Un'altra Inter è possibile"... Coppa Italia, 2-1 al Toro e semifinale. QS in apertura: "Un'altra Inter è possibile"
Hazard esalta Conte, Il Mattino: "Così ci ha trasmesso l'ossessione di vincere" Hazard esalta Conte, Il Mattino: "Così ci ha trasmesso l'ossessione di vincere"
Il Torino lotta ma alla fine passa l'Inter. La Stampa: "Fallito anche l'ultimo obiettivo"... Il Torino lotta ma alla fine passa l'Inter. La Stampa: "Fallito anche l'ultimo obiettivo"
Del Piero ci crede, Tuttosport oggi in prima pagina: "Juve e Lucio da scudetto" Del Piero ci crede, Tuttosport oggi in prima pagina: "Juve e Lucio da scudetto"
Inter in semifinale di Coppa Italia, il Corriere dello Sport apre: "Bonny&Chivu" Inter in semifinale di Coppa Italia, il Corriere dello Sport apre: "Bonny&Chivu"
Chivu batte il Toro e va in semifinale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Avanti... Chivu batte il Toro e va in semifinale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Avanti Inter"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
3 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
4 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.1 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.2 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.3 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.4 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.5 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.6 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
Immagine top news n.7 Verona, Zanzi: "Situazione di classifica difficile, ma nessuno alza bandiera bianca"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.2 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.3 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.4 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio"
Immagine news Serie A n.3 Il borsino della lotta per la zona Champions degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al 3-0 del 2019
Immagine news Serie A n.2 Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconero
Immagine news Serie A n.3 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Immagine news Serie A n.4 Il nuovo caso Leoni per l'Inter e uno dei crack d'Europa che va all'Udinese
Immagine news Serie A n.5 L'Inter soffre ma passa: 2-1 al Torino, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
Immagine news Serie A n.6 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Lordkipanidze: "Dopo i 6 mesi di Cremona, avevo voglia di rimettermi in gioco"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, nuovamente ai box Favilli: almeno un mese di stop. Attesi ulteriori accertamenti
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Polito: "Gliozzi avrebbe creato squilibrio salariale, con ripercussioni sul gruppo"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Rouhi: "Qui per avere la continuità mancata coi passaggi tra Juve prima squadra e U23"
Immagine news Serie B n.5 Bari, lo scontro diretto col Mantova si avvicina: oggi il quarto allenamento settimanale. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pergolettese, Petrovic: "Crediamo ancora alla salvezza diretta. Ma col Trento serve vincere"
Immagine news Serie C n.2 Il Livorno sonda il mercato svincolati: nel mirino c'è l'ex Frosinone e Benevento Ciano
Immagine news Serie C n.3 Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Gaucci: "L'accordo con Verre domenica notte. Ladinetti ci aveva già scelti..."
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Immagine news Serie C n.6 Verre: "Ora penso solo a salvare il Perugia, poi quel che accadrà a giugno si vedrà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.5 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano