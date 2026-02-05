In quattro arrivano a quota 300 con la Roma, Il Romanista: "La banda di Tirana"

"La banda di Tirana": viene scelto quello appena citato come titolo principale per la prima pagina di oggi de Il Romanista. Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy festeggiano le 300 presenze con la Roma e anche Gasperini, seppur con situazioni diverse per ciascuno, ha potuto contare su di loro. Lorenzo esalta la vittoria in Conference League: "Era il mio sogno".

Si parla anche di scelte del tecnico in vista della seconda parte di stagione, con il seguente titolo: "Rischia Robinio Vaz". Dentro Malen e Zaragoza, in dubbio il talento ex Marsiglia. Tra i temi trattati, anche la sterilità sotto porta: "Sette gare senza reti, è successo solo una volta". Nel 1994/95 la Roma di Mazzone centro l'ingresso in Coppa Uefa: da Malen & C. arriva la speranza.