Rinnovi Roma, in quattro sono in scadenza. Il Messaggero: "Soltanto Pellegrini può sperare"
"Rinnovi, in quattro sono in scadenza: soltanto Pellegrini può sperare" scrive quest'oggi Il Messaggero nella sua sezione sportiva in edicola. Ad occupare il ds Massara dopo la fine del mercato ci sono adesso i nodi legati ai rinnovi con quattro giocatori in scadenza a giugno: Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Celik.
Ad oggi le percentuali di permanenza dei quattro sono basse. Pellegrini è quello che può sperare più degli altri nel prolungamento. L’ingaggio da 4.5 milioni di euro è considerato troppo alto, ma è una cifra che neanche gli altri top club di Serie A sono disposti a dargli: la Roma vorrebbe offrirgli un prolungamento a cifre più basse.
