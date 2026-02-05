Pietralata, missione stadio. La Repubblica Roma: "Cantieri in partenza nel centenario giallorosso"
"Pietralata, missione stadio. Cantieri in partenza nel centenario giallorosso" scrive oggi La Repubblica Roma in prima pagina. La conferma del pubblico interesse sul progetto del nuovo stadio della Roma entro febbraio.
La conferenza dei servizi decisoria, ovvero l'ultimo passaggio tecnico prima dell'avvio dei lavori, tra marzo e aprile. E la posa della prima pietra nel primo trimestre del 2027, anno del centenario giallorosso.
Si intravede finalmente un po' di luce alla fine di quel lungo tunnel rappresentato dell'iter autorizzativo del nuovo impianto della Roma a Pietralata. E ieri, proprio per centrare questo obiettivo, a palazzo Senatorio si è svolta una riunione decisiva.
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
