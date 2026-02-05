Cagliari, stadio ai supplementari. L'Unione Sarda: "L'ultimo ostacolo è il diritto di superficie"

"Cagliari, stadio ai supplementari. L'ultimo ostacolo è il diritto di superficie" scrive L'Unione Sarda in prima pagina quest'oggi. Il Comune preferisce la strada della concessione d'uso, il Pef dovrà essere aggiornato.

L'ultimo ostacolo per lo stadio di Cagliari si chiama diritto di superficie. L'assessore allo Sport Macciotta, e gli uffici, rilanciano la palla sul campo della "concessione d'uso". La società rossoblù sceglie un silenzio tattico. In tutti i casi, l'iter dovrà essere rivisto e l'approvazione del Piano economico finanziario è rinviata. Il sindaco Zedda: "Troveremo una soluzione".