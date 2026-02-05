La reazione del Toro non basta, Il Gazzettino: "L'Inter vince e vola in semifinale"

Tra i temi trattati oggi in prima pagina da Il Gazzettino, c'è anche quello calcistico. Non a caso, viene proposto il seguente titolo in taglio alto: "La buona reazione del Toro non basta: l'Inter vince e vola in semifinale". Nerazzurri vittoriosi per 2-1, in rete Bonny e Diouf. I granata si svegliano tardi: a segno il nuovo arrivato Kulenovic.

Una delle due sfide valide per la semifinale di Coppa Italia, in programma contro una tra Napoli e Como, verrà giocata prima del derby. Chivu, a tale proposito, dice: "Si giocherà, cosa devo dire? Siamo ambiziosi e facciamo di tutto per essere competitivi, non dobbiamo avere l'ossessione di niente, non parlo di Triplete o scudetti. Poi si vedrà. Si va avanti con convinzione".