La reazione del Toro non basta, Il Gazzettino: "L'Inter vince e vola in semifinale"
Tra i temi trattati oggi in prima pagina da Il Gazzettino, c'è anche quello calcistico. Non a caso, viene proposto il seguente titolo in taglio alto: "La buona reazione del Toro non basta: l'Inter vince e vola in semifinale". Nerazzurri vittoriosi per 2-1, in rete Bonny e Diouf. I granata si svegliano tardi: a segno il nuovo arrivato Kulenovic.
Una delle due sfide valide per la semifinale di Coppa Italia, in programma contro una tra Napoli e Como, verrà giocata prima del derby. Chivu, a tale proposito, dice: "Si giocherà, cosa devo dire? Siamo ambiziosi e facciamo di tutto per essere competitivi, non dobbiamo avere l'ossessione di niente, non parlo di Triplete o scudetti. Poi si vedrà. Si va avanti con convinzione".
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
