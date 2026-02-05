Hazard esalta Conte, Il Mattino: "Così ci ha trasmesso l'ossessione di vincere"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino presenta l'estratto di un'intervista a un grande giocatore che si è esaltato in carriera quando è stato allenato dall'attuale tecnico del Napoli. Il titolo, proposto in taglio alto, è il seguente: "Hazard esalta Conte: così ci ha trasmesso l'ossessione di vincere". Parole non banali, da parte di uno dei migliori trequartisti degli ultimi 20 anni.

Hazard è stato allenato da Conte tra il 2016 il 2018, al Chelsea. Insieme hanno vinto una Premier League e una FA Cup, con il fantasista belga come elemento di spicco nella formazione del mister salentino.