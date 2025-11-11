Chivu comanda tutto, La Gazzetta dello Sport titola: "Inter primissima"

Simone Inzaghi è dimenticato. Cristian Chivu comanda tutto nella prima stagione da allenatore nerazzurro, tra Serie A e Champions League, con un attacco che fa paura dove Lautaro-Thuram non devono più fare gli straordinari. "Inter primissima", il titolo adottato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina.

Nel frattempo un ex tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, è alle prese con i problemi presenti in casa Juve dal suo insediamento e cerca un regista da aggiungere alla rosa: i due nomi appuntati sul taccuino della dirigenza bianconera sono Bernabé del Parma, torna di moda anche Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia.

Aurelio De Laurentiis invece scende in campo per chiarire la situazione dello scontento e insoddisfatto Antonio Conte: dal Napoli arrivano smentite e viene smontato il caso aperto dal tecnico leccese a proposito delle dichiarazioni forti rilasciate post-sconfitta a Bologna. Ma secondo quanto anticipato dalla Rosea, la tensione tra l'allenatore e la squadra resta, a proposito della gestione operata da Conte.

L'Atalanta cambia tutto dopo il tentativo a vuoto con Ivan Juric e si attende solo l'ufficialità di Raffaele Palladino come nuovo allenatore della Dea: il tecnico italiano, che ha lasciato la Fiorentina in estate ed è rimasto senza squadra, dovrebbe firmare nelle prossime ore. Dall'Italia invece riecheggiano le parole del CT Gennaro Gattuso a proposito dell'ennesima assenza di Federico Chiesa, che avrebbe detto 'no' alla Nazionale: "Rispetto i problemi", ha tagliato corto Rino. Intanto nel weekend l'ex Juve è sceso in campo contro il Manchester City.