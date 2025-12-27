De Rossi sfida per la prima volta il suo cuore. Il Romanista: "È una Roma vincente"

"È una Roma vincente" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Primo piano dedicato a Daniele De Rossi, uno dei simboli giallorossi, che dovrà sfidare la Roma per la prima volta da avversario.

Sfida per la prima volta al suo cuore: "Avevo pronosticato l'exploit di questa squadra. Sarei tornato, ma la scelta della società è stata chiara. Fui esonerato troppo presto, ebbi problemi con Souloukou".

Spazio anche al calciomercato con i giallorossi che si avvicinano a Giacomo Raspadori: accordo con l'Atletico Madrid per un prestito a 1,5 milioni di euro più riscatto a 18 milioni.