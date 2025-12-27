De Rossi sfida per la prima volta il suo cuore. Il Romanista: "È una Roma vincente"
TUTTO mercato WEB
"È una Roma vincente" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Primo piano dedicato a Daniele De Rossi, uno dei simboli giallorossi, che dovrà sfidare la Roma per la prima volta da avversario.
Sfida per la prima volta al suo cuore: "Avevo pronosticato l'exploit di questa squadra. Sarei tornato, ma la scelta della società è stata chiara. Fui esonerato troppo presto, ebbi problemi con Souloukou".
Spazio anche al calciomercato con i giallorossi che si avvicinano a Giacomo Raspadori: accordo con l'Atletico Madrid per un prestito a 1,5 milioni di euro più riscatto a 18 milioni.
Altre notizie Rassegna stampa
Assenti in campo, spalti stracolmi. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Lecce: col Como il tifo dei 30mila"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile