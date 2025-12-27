Scontro salvezza con la Fiorentina. Gazzetta di Parma: "I ducali non devono più sbagliare"
"Scontro salvezza con la Fiorentina. il Parma non deve più sbagliare" scrive la Gazzetta di Parma in prima pagina quest'oggi. Alle 12.30 in campo al Tardini per un infuocato match salvezza tra Parma e Fiorentina.
I viola cercano la risalita dopo aver conquistato la prima vittoria assoluta in campionato. Il Parma cerca il riscatto dopo un periodo non particolarmente positivo per scacciare i fantasmi. Tornano a disposizione di Cuesta i difensori Circati e Delprato.
