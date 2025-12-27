Conte impegnato con la Cremonese. Per Cronache di Napoli: "Inizia il mese della verità"

Dopo la conquista della Supercoppa italiana nella finale di Riyadh contro il Bologna, inizia un mese decisivo per il Napoli di Antonio Conte che, tra campionato e Champions, scenderà in campo per ben nove partite.

Si parte domani alle 15:00 per affrontare la Cremonese, tra le squadre rivelazioni di questa prima parte di campionato. Gli azzurri vorranno dare seguito alle belle sensazioni che ha lasciato la conquista del trofeo e saranno seguiti da circa 3mila supporters.

Poi sarà la volta di un’altra trasferta, il 4 gennaio, all’Olimpico contro la Lazio. Tre giorni dopo al Maradona arriva l’Hellas Verona mentre i riflettori sono già puntati alla trasferta a San Siro contro l’Inter datata 11 gennaio. Poi ci saranno due sfide di fila in casa: il 14 contro il Parma ed il 17 contro il Sassuolo. Sara poi il turno della trasferta a Copenaghen in Champions League, di un altro big match sul campo della Juventus e per finire, il 28 gennaio, nel capoluogo campano arriverà il Chelsea.