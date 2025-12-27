Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Conte impegnato con la Cremonese. Per Cronache di Napoli: "Inizia il mese della verità"

Oggi alle 07:38
Dopo la conquista della Supercoppa italiana nella finale di Riyadh contro il Bologna, inizia un mese decisivo per il Napoli di Antonio Conte che, tra campionato e Champions, scenderà in campo per ben nove partite.

Si parte domani alle 15:00 per affrontare la Cremonese, tra le squadre rivelazioni di questa prima parte di campionato. Gli azzurri vorranno dare seguito alle belle sensazioni che ha lasciato la conquista del trofeo e saranno seguiti da circa 3mila supporters.

Poi sarà la volta di un’altra trasferta, il 4 gennaio, all’Olimpico contro la Lazio. Tre giorni dopo al Maradona arriva l’Hellas Verona mentre i riflettori sono già puntati alla trasferta a San Siro contro l’Inter datata 11 gennaio. Poi ci saranno due sfide di fila in casa: il 14 contro il Parma ed il 17 contro il Sassuolo. Sara poi il turno della trasferta a Copenaghen in Champions League, di un altro big match sul campo della Juventus e per finire, il 28 gennaio, nel capoluogo campano arriverà il Chelsea.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
