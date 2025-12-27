È già calciomercato. Il Gazzettino: "Tonali e Palestra i sogni (proibiti) di Juve e Inter"
TUTTO mercato WEB
"Tonali e Palestra i sogni (proibiti) di Juve e Inter" scrive Il Gazzettino in prima pagina quest'oggi. Riparte il campionato ma la testa è al calciomercato e ai possibili affari delle big.
La Juventus di Luciano Spalletti sogna un rinforzo di spessore a centrocampo e il sogno è Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle. Affare difficile per via dei costi.
I nerazzurri invece sperano di mettere le mani su un giovane talento in rampa di lancio come Marco Palestra, esterno destro classe 2005 di proprietà dell'Atalanta ma che sta ben impressionando nel suo prestito al Cagliari. La Dea però alza il muro.
Altre notizie Rassegna stampa
Assenti in campo, spalti stracolmi. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Lecce: col Como il tifo dei 30mila"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile