Torna la Serie A, Il Tirreno: "L'inverno caldo della Juve inizia dalle voglie di tranello del Pisa"
"L'inverno caldo della Juve inizia dalle voglie di tranello del Pisa" scrive Il Tirreno (ediz. Pisa) in prima pagina quest'oggi. La Juventus in campo stasera a Pisa per continuare la risalita. Ma i nerazzurri di Alberto Gilardino non staranno di certo a guardare senza provare ad organizzare il trabocchetto.
Oggi si giocano altre quattro partite in Serie A: Parma-Fiorentina; Lecce-Como; Torino-Cagliari e Udinese-Lazio. Tutte sfide che per un motivo o per un altro, mettono in palio punti preziosi per la classifica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
