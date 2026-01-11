"Como-Bologna finisce in pari". Così la prima pagina odierna de La Provincia

Un punto d’oro quello raccolto ieri pomeriggio dal Como contro il Bologna, con i lariani che si confermano imbattibili al Sinigaglia grazie al bellissimo gol a giro messo a segno in pieno recupero di secondo tempo dal croato martin Baturina.

Dopo un primo tempo a emozioni alterne, con la formazione allenata da Cesc Fabregas che prima rischia il gol con Cambiaghi respinto da un super intervento di Butez, e poi ci va vicinissimo con un cross di Da Cunha che viene deviato in modo provvidenziale da Freuler, nella ripresa succede di tutto. Il Bologna passa in vantaggio immediatamente con Cambiaghi, ma al 60’ resta in dieci per il rosso che Abisso sventola in faccia allo stesso Cambiaghi, dopo che quest’ultimo ha colpito al volto Van Der Brempt con una gomitata.

L’interzia della partita cambia e il Como diventa padrone del campo: Douvikas recrimina un rigore per un contatto con Vitik che prima l’arbitro giudica falloso e poi lo rimuove dopo un check al Var. Al 68’ palo clamoroso di Nico Paz, che con un colpo balistico calcia da fermo e la palla sbatte sul legno alla sinistra di Ravaglia e attraversa tutta la linea di porta. Infine, il pari arriva in pieno recupero con un tiro a giro di Baturina.