Conte a Copenaghen si gioca la Champions League. Cronache di Napoli: "Tutto in 90 minuti"

Stasera torna la magia della Champions League e il Napoli è atteso da un match che non può assolutamente fallire. Falcidiata dagli infortuni, la formazione allenata da Antonio Conte sarà di scena alle 21:00 al Parken di Copenaghen. Con i partenopei 23esimi e i danesi immediatamente alle loro spalle, entrambe a quota 7 punti, sarà necessaria una vittoria ai campani per raggiungere l’obiettivo di approdare almeno al turno playoff della competizione.

Come detto, però, Conte dovrà fare i conti con diversi infortunati. Alla lista si sono uniti anche Amir Rrahmani e Matteo Politano, usciti ko dall’ultima gara di campionato vinta al Maradona contro il Sassuolo. Davanti, invece, sarà valutato fino all’ultimo David Neres. Tutti questi forfait costringeranno Conte a lanciare da titolare Noa Lang, nonostante l’olandese sia ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Galatasaray.

Queste le parole del tecnico salentino nella conferenza stampa di vigilia: “Veniamo da un tour de force importante, giochiamo ogni tre giorni, questa mi sa che è la quarta partita in 9 giorni. Questa è una cosa assurda, anche chi fa il calendario dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e capire che si sottopongono i calciatori a stress fisici e mentali molto dispendiosi. Assenze? Dobbiamo trovare le soluzioni senza piangerci addosso, concentriamoci su di noi e su quello che possiamo cambiare e fare bene. Poi quando accadono cose imponderabili diventa difficile. Ma sono fiudcioso".