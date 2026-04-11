Napoli, una freccia sulla fascia per Conte. Il Mattino: "Alisson mette la freccia"

Una freccia per Antonio Conte sulla fascia. Sull'edizione odierna de Il Mattino ampio spazio alle scelte di formazione del Napoli, sottolineando come Alisson Santos sia diventato il "problema" più dolce per il suo allenatore in questo finale di stagione. Il giovane brasiliano, arrivato da pochi mesi a Napoli, ha già conquistato la piazza con il suo sorriso e giocate che ricordano i grandi del passato come Ronaldinho e Neymar. Dopo l'impatto devastante contro il Milan, dove ha registrato i dati di verticalità e velocità più alti del match, il calciatore di Vitòria punta ora a una maglia da titolare al Tardini.

Il rebus tattico per Antonio Conte nasce dal rientro dei "totem" della squadra: con il ritorno a pieno regime di McTominay e soprattutto di De Bruyne nel 3-4-2-1, gli spazi sulla trequarti si sono ristretti. Tuttavia, l'energia e la concretezza mostrate da Alisson nelle ultime uscite, unite a una condizione fisica smagliante, rendono difficile una sua esclusione. Il tecnico azzurro, che si è detto innamorato del ragazzo fin dai primi minuti, scioglierà i dubbi solo a ridosso della gara, consapevole che il brasiliano è ormai un fattore determinante per la rimonta scudetto.

Oltre al campo, emerge il lato umano di un giocatore legatissimo alla famiglia, con la madre sempre presente in tribuna e il ricordo del padre, ex stella del calcio internazionale. Alisson vive il sogno napoletano con naturalezza, dichiarando di sentirsi a casa grazie al calore dei tifosi, molto simili ai suoi connazionali. Sebbene il suo futuro nel nuovo progetto del Napoli sia già blindato per la prossima stagione, il presente si chiama Parma: l'obiettivo è regalarsi un finale d'anno da protagonista assoluto per trascinare gli azzurri verso il successo.