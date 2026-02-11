Napoli, rigori fatali contro il Como in Coppa Italia. Il Mattino in prima pagina: "Accoppati"

"Accoppati". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul Napoli e sull'eliminazione subita in Coppa Italia. Gli azzurri infatti si sono arresi di fronte al Como, che ha avuto la meglio ai tiri di rigore. Una sfida aperta proprio da un penalty trasformato da Baturina, che mandato il parziale sull'1-0 prima del pareggio firmato Vergara ad inizio ripresa. La sfida è rimasta in equilibrio anche oltre il novantesimo, costringendo le due squadre a giocarsi la qualificazione ai rigori.

Ed è stato proprio il Napoli a fallire la prima conclusione con Lukaku, tornando in corsa grazie alla parata di Milinkovic-Savic su Perrone. L'errore decisivo invece è stato commesso da Lobotka, stregato da Butez che ha regalato la qualificazione al Como. Una delusione amara per il Napoli, che per la quinta stagione di fila ha mancato la qualificazione alla semifinale del torneo, dove adesso i lariani sfideranno l'Inter per l'accesso alla finalissima.

Adesso gli azzurri si concentreranno esclusivamente sul campionato, dove la corsa Champions League è più che viva. Difficile se non proibitivo un assalto alla capolista Inter, distante ben nove lunghezze dai campioni d'Italia. Un margine che tuttavia potrebbe aumentare o accorciarsi già nel prossimo weekend, visto che domenica il Napoli affronterà la Roma nel big match in programma al Maradona.