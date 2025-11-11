Cor sport

Si è tenuta ieri la prima seduta d'allenamento a Coverciano per i calciatori convocati dal ct Gennaro Gattuso in vista delle prossime sfide dell'Italia con Moldavia - giovedì 13 a Chisinau - e Norvegia - domenica 16 a San Siro -, le ultime di queste qualificazioni Mondiali.

Un primo allenamento che ha visto protagonisti soltanto 12 calciatori azzurri, tra coloro che ieri non hanno giocato o sono subentrati a gara in corso. Il resto del gruppo ha lavorato esclusivamente in palestra.

Gattuso ha parlato in conferenza stampa, e ha detto: “Non sarà una scampagnata, non siamo qui 7-8 giorni per passeggiare... Voglio vedere massimo impegno, sono partite ufficiali e noi indossiamo la maglia azzurra. Metteremo in campo alla prima chi ha avuto poco spazio e poi nella seconda cambieremo ancora qualcos'altro. Dobbiamo pensare a noi, non alla Norvegia. A farci trovare pronti. Questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma, non c'è lo spazio. Si potrà trovare uno spazio a febbraio per stare 1-2 giorni qui, sperando di riuscirci. I calendari sono pieni. Bisognerà essere bravi noi, andare a trovare i ragazzi, andare a cena con loro. Riuscire a gestirla così. Ci stiamo lavorando, anche la Lega Serie A vuole darci una mano ma è molto difficile. Ora siamo all'undicesima giornata, ci ritroveremo alla 30esima. E' tantissimo tempo, lo sappiamo, ma la situazione è questa".