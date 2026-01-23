Dallinga e Rowe rimontano il Celtic, La Repubblica (Bologna): "Dall'incubo al pareggio"

Il Bologna reagisce e strappa un punto contro il Celtic (in 10 dal 34') nella corsa agli ottavi di Europa League. Gli emiliani vanno sotto di due gol nel primo tempo (reti di Hatate e Trusty), poi nella ripresa strappano il 2-2 con Dallinga e Rowe. I rossoblu si trovano ora al 15esimo posto in classifica che vale il passaggio ai playoff per gli ottavi di finale: "Rossoblu dall'incubo al pareggio", titola oggi La Repubblica di Bologna al centro della sua prima pagina.

"Non possiamo continuare a partire con l'handicap di andare sotto e poi mostrare grande cuore per rimontare, però è un periodo in cui in ogni disattenzione veniamo puniti - ha sottolineato ieri il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano in conferenza stampa -. Cercheremo di uscire da queste difficoltà. Però di positivo c'è stata la reazione perché sotto di due reti non era facile. In questa competizione stiamo venendo da tanti risultati utili, ma dobbiamo ancora migliorare sotto molti aspetti. Rendimento tra casa e trasferta? È inspiegabile. Lo scorso anno qui era un fortino, ora stiamo concedendo troppo e stiamo commettendo troppi errori. Dobbiamo innalzare l'attenzione. Se analizziamo le ultime partite, qualche spunto positivo lo abbiamo mostrato. Penso a Como e Verona, dove abbiamo mostrato una crescita. Però quello che non mi soddisfa è continuare ad andare sotto. Dobbiamo sistemare l'approccio alle gare".