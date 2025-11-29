"Dzeko, i fischi e il coraggio di ammettere: facciamo schifo", il commento de il Giornale

Oggi sulle pagine de il Giornale si può leggere un commento del giornalista Tony Damascelli in merito alle parole di Edin Dzeko e il duro sfogo che il bosniaco ha avuto nel post partita l'altra sera dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene. Di seguito alcuni estratti: "Edin Dzeko è un bosniaco tosto, a 39 anni può parlare di vita e di calcio, non ha dimenticato l'infanzia a Sarajevo. [...] Se quello che ha detto lo dice uno che ha giocatori più di mille partite, bisogna credergli. Concordo, se si limitassero soltanto a fischiare, ma accede altro a Firenze e nelle avariate curve calcistiche, l'insulto, la minaccia, l'aggressione.

Si potrebbe, una volta per tutte, fermarsi, ritirarsi, ci vorrebbe un'idea di coraggi. Provi Dzeko a fare il primo, ricordando che a Sarajevo a fischiare erano le bombe".