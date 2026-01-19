Emergenza Hellas a Cremona. L'Arena in prima pagina sul Verona: "Mancano sette titolari"

Il quotidiano L'Arena oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche allo sport e in particolar modo all'Hellas Verona, che oggi sarà protagonista di uno dei due posticipi di Serie A. Gli scaligeri dalle 18.30 si giocheranno uno scontro salvezza contro la Cremonese, dovendo fare i conti con una vera e propria emergenza. Il tecnico Paolo Zanetti infatti arriverà allo Zini con ben diverse defezioni, che potrebbero incidere sul piano per il match dello Zini.

L'Hellas dovrà fare a meno di Frese e Valentini, fuori per alcuni problemi fisici così come Bella Kotchap e Al-Musrati. A Cremona non ci sarà nemmeno Belghali, fermato da un problema alla caviglia, così lo squalificato Unai Nunez, il lungodegente Suslov e Akpa Akpro, il cui rientro tuttavia è previsto per la fine del mese. Una situazione complessa per il Verona, ultimo con 13 punti e chiamato ad un riscatto dopo le sconfitte subite contro Bologna e Lazio.

La sfida contro la Cremonese quindi arriva come un'occasione per l'Hellas, pronto a recuperare terreno e a cercare un risultato positivo che manca da due turni di fila. Nonostante le assenze, il tecnico Paolo Zanetti sembra pronto a confermare il 3-5-2 pure a Cremona. Tra i giocatori più attesi tra le fila degli scaligeri ci sono senza dubbio Giovane e Orban, pronti a guidare l'attacco e incrementare il proprio numero di reti in casa dei grigiorossi.