Emergenza infinita per la Lazio, Il Messaggero: "E Lotito a Formello benedice la squadra"
TUTTO mercato WEB
"Emergenza infinita per la Lazio. E Lotito a Formello benedice la squadra" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Non potendo intervenire sul mercato, Claudio Lotito ha deciso di intervenire in prima persona. Colloquio con Sarri.
Dopo un inizio di stagione difficile per la Lazio e vista la recente serie di infortuni, il presidente della Lazio ha deciso di 'benedire' la squadra per provare a superare il difficile momento per Zaccagni e compagni.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile