Fabregas ko contro Gasp, La Provincia titola: "Poco Como, altro ko a Roma"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Provincia di Como, dove viene dedicato uno spazio alla partita giocata ieri dalla formazione cittadina. Questo è il titolo scelto: "Poco Como, altro ko a Roma". Lariani battuti 1-0 dai giallorossi: di Wesley il gol decisivo. Non era questa la prestazione che tutti si attendevano, dopo la rovinosa caduta a San Siro con l'Inter.

Fabregas a fine partita: "La gara è stata bella, con due squadre che volevano attaccare e difendere. Una delle più belle gare che ho vissuto da fuori. Con Mancini non è successo nulla, è stata una chiacchierata: gli ho detto la mia su quello che è successo con Ramon, ho visto tutto, ma con rispetto. Questi ragazzi vedono gli altri come giocatori importanti. Va bene la furbizia, ma è stato un momento passionale. Andiamo a casa con zero punti e miglioreremo".