Allegri chiede la svolta, QS oggi in prima pagina: "Max, l'Arabia e l'orgoglio"
TUTTO mercato WEB
"Max, l'Arabia e l'orgoglio": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. Il Milan va verso la Supercoppa a Riad, dove giovedì affronterà il Napoli in semifinale ed eventualmente lunedì in finale la vincente tra Inter e Bologna. Allegri chiede la svolta, dopo che nelle ultime settimane sono arrivati il ko in Coppa Italia contro la Lazio e il pareggio in campionato contro il Sassuolo.
Si parla anche dell'altra sponda di Milano, con il seguente titolo in taglio basso: "Lautaro-Inter: un matrimonio per sempre". Il prossimo rinnovo potrebbe essere l'ultimo per l'argentino, tornato a segnare con regolarità. Venerdì, invece, c'è da giocare una semifinale col Bologna e il Toro è tra i protagonisti più attesi.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
4 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
Pronostici
Calcio femminile