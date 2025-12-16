Allegri chiede la svolta, QS oggi in prima pagina: "Max, l'Arabia e l'orgoglio"

"Max, l'Arabia e l'orgoglio": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. Il Milan va verso la Supercoppa a Riad, dove giovedì affronterà il Napoli in semifinale ed eventualmente lunedì in finale la vincente tra Inter e Bologna. Allegri chiede la svolta, dopo che nelle ultime settimane sono arrivati il ko in Coppa Italia contro la Lazio e il pareggio in campionato contro il Sassuolo.

Si parla anche dell'altra sponda di Milano, con il seguente titolo in taglio basso: "Lautaro-Inter: un matrimonio per sempre". Il prossimo rinnovo potrebbe essere l'ultimo per l'argentino, tornato a segnare con regolarità. Venerdì, invece, c'è da giocare una semifinale col Bologna e il Toro è tra i protagonisti più attesi.