La Roma rientra nella corsa scudetto, il Romanista in apertura: "Natale in Champions"

"Natale in Champions" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Romanista oggi in edicola in merito alla vittoria di ieri sera all'Olimpico per 1-0 sul Como grazie al gol di Wesley. I giallorossi tornano alla vittoria dopo due sconfitte e conquistano l'Olimpico con la determinazione che hanno avuto ieri. Con una gara sontuosa per corsa, forza e tenuta atletica la Roma schianta la rivelazione Como ben oltre il punteggio.

Fabregas bloccato in ogni sua fonte di gioco, pressioni forti pure sul portiere. La partita la decide il gol dell'esterno brasiliano nella ripresa, ma è tutta la squadra di Gasperini a girare bene. Con la Roma che torna dentro la corsa scudetto, quarta in classifica, in piena zona Champions, a -3 dalla capolista Inter.