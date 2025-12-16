Milan, guai in attacco. Il Corriere della Sera: "Occhio a Fullkrug che piace ad Allegri"

Il Corriere della Sera fa il punto sull'attacco del Milan, che è in guai seri, anche in ottica Supercoppa. Leao sta rientrando dal secondo infortunio muscolare, Nkunku è ancora tristemente a quota zero gol, Gimenez è disperso da settimane per un problema alla caviglia e potrebbe addirittura operarsi, restando poi fuori magari per mesi. Pulisic non può fare tutto da solo.

Ecco perché il ds Tare sta accelerando per Fullkrug, 32 anni, tedesco del West Ham e della nazionale, mai a segno in questa stagione ma con caratteristiche almeno sulla carta ideali per il Milan, che cerca un uomo d’area, fisicamente strutturato, bravo di testa. A Max, che in estate non è stato accontentato con Vlahovic, il tedesco piace. C’è fiducia, la strada è il prestito.