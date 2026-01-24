Emergenza Lazio, Il Messaggero in prima pagina: "Romagnoli gioca e vola in Arabia"

Scatta una nuova emergenza in casa Lazio. "Romagnoli gioca e vola in Arabia", il titolo in taglio alto e in prima pagina proposto da Il Messaggero stamane: il difensore italiano, 31 anni, è in procinto di trasferirsi all'Al-Sadd di Roberto Mancini ma prima disputerà la sua ultima partita in maglia biancoceleste e in Serie A contro il Lecce questa sera al Via del Mare.

Perché l'ex Milan si metterà su un volo diretto in Qatar? Contano i trascorsi e le promesse fatte ma non mantenute dalla società capitolina. Sì, perché Alessio Romagnoli aspettava il rinnovo da tempo: il meeting doveva arrivare nel 2023, dopo la conquista della Champions. Niente di fatto, stesso discorso ripresentato nel 2024, dove nonostante l'addio di Maurizio Sarri c'era la volontà del giocatore di guidare la nuova Lazio, orfana di punti di riferimento dal calibro di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Il centrale di 31 anni era pronto a mettere nero su bianco la fedeltà e l'amore che prova per i colori biancocelesti da tempi noti, ma nemmeno nel 2025 il presidente Lotito ha fatto lo sforzo di incontrare Romagnoli. Riportando prima il Comandante al timone della Lazio e poi, in seguito al blocco del mercato, portando avanti le discussioni del prolungamento di Marusic e Basic. Quest'ultimo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E ora l'addio è dichiarato.