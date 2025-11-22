Euro 2032, De Luca finanzia l'Arechi. La Repubblica Napoli: "Il Maradona resta al palo"
"Euro 2032, De Luca finanzia l'Arechi: via ai lavori. Il Maradona resta al palo" scrive La Repubblica Napoli. Al via i lavori di ristrutturazione allo stadio Arechi di Salerno che si candida a ospitare gli Europei con l'Italia.
Vincenzo De Luca presenzia all’avvio dei lavori di demolizione in curva Nord, primo atto del restyling dello stadio Arechi. Il nuovo stadio Arechi beneficia di un maxi investimento (fondi Arus) di 140 milioni di euro "anzi, 150, se includiamo la riconversione del campo Volpe" ha aggiunto il governatore della Campania. Pronto il cambio nome. E il Maradona di Napoli per ora resta al palo.
